Федора Герасимова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1723
Дата смерти1789
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1753
Дочь: Татьяна Егорова
Отец ребёнка: Егор Карпов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Егор Карпов
Упоминание
Неизвестно
1763- 40, 1782 – 59, взята того же погоста Шелтозерской волости умершего крестьянина Герасима Гаврилова, 1795 – указано, что умерла в 1789, вдова, ИВ 1769 – 57 лет
Смерть
1789