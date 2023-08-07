Федора Герасимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федора Герасимова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1723

Дата смерти

1789

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1723 г.р.

Дети

Около 1753 г.р.

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1753

Дочь: Татьяна Егорова

Отец ребёнка: Егор Карпов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Егор Карпов

Упоминание
Неизвестно
1763- 40, 1782 – 59, взята того же погоста Шелтозерской волости умершего крестьянина Герасима Гаврилова, 1795 – указано, что умерла в 1789, вдова, ИВ 1769 – 57 лет
Смерть
1789
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