Бутенев Аполлинарий Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бутенев Аполлинарий Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1787

Дата смерти

1866

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787

Отец: Бутенев Петр Семенович

Мать: Бутенева Александра Васильевна

Рождение ребёнка
1824

Сын: Бутенев Иван Апполинарьевич

Мать ребёнка: Бутенева Варвара Ивановна

Рождение ребёнка
1825

Дочь: Александра Апполинарьевна

Мать ребёнка: Бутенева Варвара Ивановна

Рождение ребёнка
1828

Дочь: Мария Апполинарьевна

Мать ребёнка: Бутенева Варвара Ивановна

Рождение ребёнка
1835

Дочь: Барятинская Мария Апполинарьевна

Мать ребёнка: Мария Иринеевна

Рождение ребёнка
1838

Дочь: Елена Апполинарьевна

Мать ребёнка: Мария Иринеевна

Рождение ребёнка
1844

Сын: Хрептович-Бутенев Михаил Апполинарьевич

Мать ребёнка: Мария Иринеевна

Рождение ребёнка
09.09.1848

Сын: Граф Хрептович-Бутенев (бутенев) Константин Аполлинарьевич

Мать ребёнка: Мария Иринеевна

Rome, Province of Rome, Lazio, Italy
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бутенева Варвара Ивановна

Смерть
1866
Париж
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