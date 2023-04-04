Бутенев Аполлинарий Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1787
Дата смерти1866
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787
Рождение ребёнка
1824
Сын: Бутенев Иван Апполинарьевич
Мать ребёнка: Бутенева Варвара Ивановна
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Александра Апполинарьевна
Мать ребёнка: Бутенева Варвара Ивановна
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Мария Апполинарьевна
Мать ребёнка: Бутенева Варвара Ивановна
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Барятинская Мария Апполинарьевна
Мать ребёнка: Мария Иринеевна
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Елена Апполинарьевна
Мать ребёнка: Мария Иринеевна
Рождение ребёнка
1844
Сын: Хрептович-Бутенев Михаил Апполинарьевич
Мать ребёнка: Мария Иринеевна
Рождение ребёнка
09.09.1848
Сын: Граф Хрептович-Бутенев (бутенев) Константин Аполлинарьевич
Мать ребёнка: Мария Иринеевна
Rome, Province of Rome, Lazio, Italy
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1866
Париж