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Городилов Кондратий Моисеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1746

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1746

Отец: Городилов Моисей Васильевич

Мать: Городилова (Семакова) Елена Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Городилова Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
1760

Сын: Городилов Никита Кондратьевич

Мать ребёнка: Городилова Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
1763

Сын: Городилов Роман Кондратьевич

Мать ребёнка: Городилова Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
1764

Дочь: (Городилова) Мая Кондратьевна

Мать ребёнка: Городилова Евдокия Ивановна

Смерть
Неизвестно

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