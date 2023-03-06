Городилов Кондратий Моисеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1746
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1746
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1760
Сын: Городилов Никита Кондратьевич
Мать ребёнка: Городилова Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
1763
Сын: Городилов Роман Кондратьевич
Мать ребёнка: Городилова Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
1764
Дочь: (Городилова) Мая Кондратьевна
Мать ребёнка: Городилова Евдокия Ивановна
Смерть
Неизвестно