Клишин Владимир Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Клишин Владимир Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

1981 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Клишин Иван

Мать: Клишина Вера

Рождение ребёнка
29.07.1981

Сын: Клишин Роман Владимирович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Клишина Светлана Александровна

Смерть
Неизвестно
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