Клишин Владимир Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Клишин Иван
Мать: Клишина Вера
Рождение ребёнка
29.07.1981
Сын: Клишин Роман Владимирович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Клишина Светлана Александровна
Смерть
Неизвестно