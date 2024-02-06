Щетинина (Улыбина) Любовь — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щетинина (Улыбина) Любовь

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1919 г.р.

Мать

1924 г.р.

Дети

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Добавил:

ЮБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Улыбин Прокопий Романович

Мать: Улыбина Елена Финогеновна

Рождение ребёнка
06.03.1975

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Щетинин Анатолий

Рождение ребёнка
26.05.1987

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Щетинин Анатолий

Газимурский Завод, Газимуро-Заводский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Щетинин Юрий

Отец ребёнка: Щетинин Анатолий

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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