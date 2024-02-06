Щетинина (Улыбина) Любовь
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
06.03.1975
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Щетинин Анатолий
Рождение ребёнка
26.05.1987
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Щетинин Анатолий
Газимурский Завод, Газимуро-Заводский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Щетинин Юрий
Отец ребёнка: Щетинин Анатолий
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно