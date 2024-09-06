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Горохов Петр Артемьевич

Место рождения

д. Верхнее Кривцово, Нижегородская область, Россия

Дата рождения

28.05.1903

Дата смерти

28.06.1942

Пол

Мужской

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.05.1903

Отец: Горохов Артемий Лаврентьевич

Мать: Горохова Анна Федосьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Горохова (Зырина) Мария Андреевна

Работа или профессия
Неизвестно
химик, заведующий производством
Рождение ребёнка
25.01.1935

Дочь: Майорова (Горохов) Надежда Петрова

Мать ребёнка: Горохова (Зырина) Мария Андреевна

Рождение ребёнка
29.05.1937

Дочь: Гусева (Горохов) Евгения Петровна

Мать ребёнка: Горохова (Зырина) Мария Андреевна

Смерть
28.06.1942
Причина смерти: от сепсиса после операции по удалению правой почки, вследствии ранения на Ленинградском фронте

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