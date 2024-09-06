Горохов Петр Артемьевич
Место рожденияд. Верхнее Кривцово, Нижегородская область, Россия
Дата рождения28.05.1903
Дата смерти28.06.1942
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.05.1903
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
химик, заведующий производством
Рождение ребёнка
25.01.1935
Дочь: Майорова (Горохов) Надежда Петрова
Мать ребёнка: Горохова (Зырина) Мария Андреевна
Рождение ребёнка
29.05.1937
Дочь: Гусева (Горохов) Евгения Петровна
Мать ребёнка: Горохова (Зырина) Мария Андреевна
Смерть
28.06.1942
Причина смерти: от сепсиса после операции по удалению правой почки, вследствии ранения на Ленинградском фронте