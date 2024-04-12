(Афанасьева) Анна Антонова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1809
Дата смерти22.07.1812
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1809
Отец: Афанасьев Антон Яковлев
Мать: Феодора Иванова
Смерть
22.07.1812
Нижневасильевское (Московская Губ., Рузский уезд, село Васильевское) | ф.607, оп.1, д.1592 (1811-1822) (мф) | Именные списки родившихся, сочетавшихся браком и умерших в приходе церкви Рождества Богоро... Показать все