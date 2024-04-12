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(Афанасьева) Анна Антонова

Место рождения

Нижневасильевское, Истра, Московская область

Дата рождения

Около 1809

Дата смерти

22.07.1812

Пол

Женский

Отец

Около 1773 г.р.

Мать

Вычислено 1773 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1809

Отец: Афанасьев Антон Яковлев

Мать: Феодора Иванова

Нижневасильевское, Истра, Московская область
Смерть
22.07.1812
Нижневасильевское, Истра, Московская область
Нижневасильевское (Московская Губ., Рузский уезд, село Васильевское) | ф.607, оп.1, д.1592 (1811-1822) (мф) | Именные списки родившихся, сочетавшихся браком и умерших в приходе церкви Рождества Богоро... Показать все
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