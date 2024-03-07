Татьана
Место рожденияНе указано
Дата рождения1806
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Катерина Григорьевна
Отец ребёнка: ??? Григорий Васильев
Рождение ребёнка
1829
Отец ребёнка: ??? Григорий Васильев
Рождение ребёнка
1833
Сын: ??? Трофим Григорьев
Отец ребёнка: ??? Григорий Васильев
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Выгодово, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно