Татьана — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Татьана

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1805 г.р.

Дети

Добавил:

КЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1823

Дочь: Катерина Григорьевна

Отец ребёнка: ??? Григорий Васильев

Рождение ребёнка
1829

Сын: ??? Арсений Григорьев

Отец ребёнка: ??? Григорий Васильев

Рождение ребёнка
1833

Сын: ??? Трофим Григорьев

Отец ребёнка: ??? Григорий Васильев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: ??? Григорий Васильев

Место жительства
Неизвестно
Выгодово, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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