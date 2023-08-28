Ехропова (Бошина) Нюра (Анна) Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕхропова (Бошина) Нюра (Анна) Петровна

Ехропова (Бошина) Нюра (Анна) Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Бошин Пётр

Мать: Бошина Матрёна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ехропова --

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ехропова Вера

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ехропова Татьяна

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.