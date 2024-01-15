Прасковья Никифорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1819
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Михаил Арсениев
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Аксинья Михайлова
Отец ребёнка: Михаил Арсениев
Рождение ребёнка
1849
Сын: Афонасий Михайлов
Отец ребёнка: Михаил Арсениев
Смерть
Неизвестно