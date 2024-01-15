Прасковья Никифорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прасковья Никифорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1819

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1816 г.р.

Дети

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Михаил Арсениев

Рождение ребёнка
1838

Дочь: Аксинья Михайлова

Отец ребёнка: Михаил Арсениев

Рождение ребёнка
1849

Сын: Афонасий Михайлов

Отец ребёнка: Михаил Арсениев

Смерть
Неизвестно

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