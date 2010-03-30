Дубов Владимир Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дубов Владимир Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.08.1972

Дата смерти

30.03.2010

Пол

Мужской

Отец

1948 г.р.

Мать

1947 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1972

Отец: Дубов Иван Егорович

Мать: Дубова Нина Викторовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
30.03.2010
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