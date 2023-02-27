Рагозин Василий
Место рожденияНе указано
Дата рождения1745
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745
Отец: Рагозин ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: (Вытовтова) Фёкла
Рождение ребёнка
1773
Дочь: (Рагозина) Миланья
Мать ребёнка: (Вытовтова) Фёкла
Место жительства
1795
Верхний Реутец, Медвенский муниципальный район, Курская область
ГАКО ф.184 оп.2 д.293 (1795)
Смерть
Неизвестно