Рагозин Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рагозин Василий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1745

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745

Отец: Рагозин ?

Мать: (Старухина) Ирина Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Вытовтова) Фёкла

Рождение ребёнка
1773

Дочь: (Рагозина) Миланья

Мать ребёнка: (Вытовтова) Фёкла

Место жительства
1795
Верхний Реутец, Медвенский муниципальный район, Курская область
ГАКО ф.184 оп.2 д.293 (1795)
Смерть
Неизвестно

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