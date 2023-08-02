Криворучко Фекла Степановна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1848
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Около 1848
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1870
Сын: Криворучко Афанасий Васильевич
Отец ребёнка: Криворучко Василий Сидорович
Рождение ребёнка
Около 1873
Сын: Криворучко Константин Васильевич
Отец ребёнка: Криворучко Василий Сидорович
Рождение ребёнка
1875
Сын: Криворучко Федор Васильевич
Отец ребёнка: Криворучко Василий Сидорович
Рождение ребёнка
Около 1877
Сын: Криворучко Федот Васильевич
Отец ребёнка: Криворучко Василий Сидорович
Рождение ребёнка
Около 1879
Сын: Криворучко Яков Васильевич
Отец ребёнка: Криворучко Василий Сидорович
Рождение ребёнка
09.01.1881
Сын: Криворучко Никифор Васильевич
Отец ребёнка: Криворучко Василий Сидорович
Рождение ребёнка
02.08.1883
Дочь: (Криворучко) Евдокия Васильевна
Отец ребёнка: Криворучко Василий Сидорович
Рождение ребёнка
02.08.1883
Дочь: (Криворучко) Соломонида Васильевна
Отец ребёнка: Криворучко Василий Сидорович
Смерть
Неизвестно