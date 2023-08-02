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Криворучко Фекла Степановна

Место рождения

Пискошино

Дата рождения

Около 1848

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1848

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1870

Сын: Криворучко Афанасий Васильевич

Отец ребёнка: Криворучко Василий Сидорович

Рождение ребёнка
Около 1873

Сын: Криворучко Константин Васильевич

Отец ребёнка: Криворучко Василий Сидорович

Рождение ребёнка
1875

Сын: Криворучко Федор Васильевич

Отец ребёнка: Криворучко Василий Сидорович

Рождение ребёнка
Около 1877

Сын: Криворучко Федот Васильевич

Отец ребёнка: Криворучко Василий Сидорович

Рождение ребёнка
Около 1879

Сын: Криворучко Яков Васильевич

Отец ребёнка: Криворучко Василий Сидорович

Рождение ребёнка
09.01.1881

Сын: Криворучко Никифор Васильевич

Отец ребёнка: Криворучко Василий Сидорович

Рождение ребёнка
02.08.1883

Дочь: (Криворучко) Евдокия Васильевна

Отец ребёнка: Криворучко Василий Сидорович

Рождение ребёнка
02.08.1883

Дочь: (Криворучко) Соломонида Васильевна

Отец ребёнка: Криворучко Василий Сидорович

Смерть
Неизвестно

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