Манаев Минигали Минивалиевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Манаев Минигали Минивалиевич

Место рождения

Буриказганово, Башкортостан, Россия

Дата рождения

1938

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1910 г.р.

Мать

1916 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1938

Отец: Манаев Минивалли Занеевич

Мать: Манаева (Богданова) Миннеголь Галимуловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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