Григорьева Татьяна Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.10.1973
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1973
Рождение ребёнка
14.05.1999
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Протас Андрей Васильевич
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
06.08.2002
Отец ребёнка: Протас Андрей Васильевич