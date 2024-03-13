Григорьева Татьяна Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Григорьева Татьяна Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.10.1973

Пол

Женский

Отец

1945 г.р.

Мать

1945 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
2002 г.р.

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1973

Отец: Григорьев Владимир Савельич

Мать: Ковшикова Людмила Васильевна

Рождение ребёнка
14.05.1999

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Протас Андрей Васильевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
06.08.2002

Сын: Протас Савелий Андреевчи

Отец ребёнка: Протас Андрей Васильевич

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