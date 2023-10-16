Литвинова Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛитвинова Анна Ивановна

Литвинова Анна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

1905 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Литвинов Иван Матвеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Литвинов Иван Матвеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Литвинов Иван Матвеевич

Рождение ребёнка
07.01.1905

Сын: Литвинов Михаил Иванович

Отец ребёнка: Литвинов Иван Матвеевич

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.