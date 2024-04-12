Щипов Федул Фёдорович
Место рождения
Дата рождения1767
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767
Отец: Шипов Фёдор Григорьевич
Мать: Шипова Мелания Акимовна
Рождение ребёнка
1790
Сын: Щипов Пётр Федулович
Мать ребёнка: Щипова Матрена
Рождение ребёнка
1796
Дочь: Юдакова Мелания Федуловна
Мать ребёнка: Щипова Матрена
Рождение ребёнка
1796
Сын: Щипов Яков Федулович
Мать ребёнка: Щипова Матрена
Рождение ребёнка
1803
Дочь: Кулина Федуловна
Мать ребёнка: Щипова Матрена
Работа или профессия
Неизвестно