Щипов Федул Фёдорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЩипов Федул Фёдорович

Щипов Федул Фёдорович

Место рождения

Стёжки, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1767

Пол

Мужской

Добавил:

ОН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767

Отец: Шипов Фёдор Григорьевич

Мать: Шипова Мелания Акимовна

Стёжки, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1790

Сын: Щипов Пётр Федулович

Мать ребёнка: Щипова Матрена

Стёжки, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1796

Дочь: Юдакова Мелания Федуловна

Мать ребёнка: Щипова Матрена

Стёжки, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1796

Сын: Щипов Яков Федулович

Мать ребёнка: Щипова Матрена

Стёжки, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1803

Дочь: Кулина Федуловна

Мать ребёнка: Щипова Матрена

Стёжки, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Работа или профессия
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close