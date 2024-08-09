Шевяков Никифор Еразмов
Место рождения
Дата рождения07.02.1875 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1875 ст.
Бракосочетание
23.10.1895 ст.
Рождение ребёнка
05.07.1896 ст.
Мать ребёнка: Шевякова (Кириллова) Мария Афонасьева
Рождение ребёнка
14.08.1897 ст.
Дочь: Шевякова Наталья Никифорова
Мать ребёнка: Шевякова (Кириллова) Мария Афонасьева
Смерть
Неизвестно