Шевяков Никифор Еразмов 07.02.1875 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Шевяков Никифор Еразмов

Место рождения

Новосергиевка, Новосергиевский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

07.02.1875 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1875 ст.

Отец: Шевяков Еразм Гервасий Константинов

Мать: Шевякова Елизавета Герасимова

Новосергиевка, Новосергиевский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
23.10.1895 ст.

Жена: Шевякова (Кириллова) Мария Афонасьева

Новосергиевка, Новосергиевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
05.07.1896 ст.

Сын: Шевяков Сергей Никифоров

Мать ребёнка: Шевякова (Кириллова) Мария Афонасьева

Новосергиевка, Новосергиевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
14.08.1897 ст.

Дочь: Шевякова Наталья Никифорова

Мать ребёнка: Шевякова (Кириллова) Мария Афонасьева

Новосергиевка, Новосергиевский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно

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