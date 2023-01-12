Ипполитов Виктор Анатольевич
Место рождения
Дата рождения19.01.1950
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1950
Бракосочетание
20.11.1976
Владивосток, Владивостокский, Приморский край
Рождение ребёнка
01.10.1977
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ипполитова (Комракова) Наталья Евгеньевна
Рождение ребёнка
04.06.1986
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ипполитова (Комракова) Наталья Евгеньевна