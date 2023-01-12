Ипполитов Виктор Анатольевич 19.01.1950 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиИпполитов Виктор Анатольевич

Ипполитов Виктор Анатольевич

Место рождения

Букачача, Чернышевский муниципальный район, Забайкальский край

Дата рождения

19.01.1950

Пол

Мужской

Отец

1919 г.р.

Мать

1917 г.р.

Жена

1952 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1950

Отец: Ипполитов Анатолий Степанович

Мать: Ипполитова (Радаева) Надежда, Наля (Анастасия) Ивановна

Букачача, Чернышевский муниципальный район, Забайкальский край
Бракосочетание
20.11.1976

Жена: Ипполитова (Комракова) Наталья Евгеньевна

Владивосток, Владивостокский, Приморский край
Рождение ребёнка
01.10.1977

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ипполитова (Комракова) Наталья Евгеньевна

Орехово-Зуево, Орехово-Зуево, Московская область
Рождение ребёнка
04.06.1986

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ипполитова (Комракова) Наталья Евгеньевна

Орехово-Зуево, Орехово-Зуево, Московская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.