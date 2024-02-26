Петр Степанов (Ич)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1849
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849
Отец: Степан Петров (Ич)
Мать: Авдотья Филиппова (Вна)
Рождение ребёнка
18.11.1873 ст.
Сын: Андрей Петров (Ич)
Мать ребёнка: Екатерина Николаева (Вна)
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Смерть
Неизвестно