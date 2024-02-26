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Петр Степанов (Ич)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1849

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1825 г.р.

Мать

Около 1828 г.р.

Жена

Около 1854 г.р.

Дети

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849

Отец: Степан Петров (Ич)

Мать: Авдотья Филиппова (Вна)

Рождение ребёнка
18.11.1873 ст.

Сын: Андрей Петров (Ич)

Мать ребёнка: Екатерина Николаева (Вна)

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Екатерина Николаева (Вна)

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Смерть
Неизвестно
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