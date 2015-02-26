Газизова (Рахимова) Амина
Место рожденияг.Ишимбай р.Башкортостан
Дата рождения05.06.1925
Дата смерти26.02.2015
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.1925
Отец: Рахимов Яппар
г.Ишимбай р.Башкортостан
Рождение ребёнка
09.01.1951
г.Ишимбай р.Башкортостан
Рождение ребёнка
06.01.1953
г.Ишимбай р.Башкортостан
Рождение ребёнка
03.11.1954
г.Ишимбай, БАССР
Рождение ребёнка
30.04.1957
д.Карайган р.Башкортостан
Рождение ребёнка
12.07.1962
г.Ишимбай, Башкортостан
Смерть
26.02.2015
г.Ишимбай р.Башкортостан
Похороны
Неизвестно
г.Ишимбай р.Башкортостан