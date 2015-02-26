Газизова (Рахимова) Амина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГазизова (Рахимова) Амина

Газизова (Рахимова) Амина

Место рождения

г.Ишимбай р.Башкортостан

Дата рождения

05.06.1925

Дата смерти

26.02.2015

Пол

Женский

Отец

1904 г.р.

Мать

1904 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.1925

Отец: Рахимов Яппар

Мать: Рахимова Шамсихада Первая Жена

г.Ишимбай р.Башкортостан
Рождение ребёнка
09.01.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Газизов Юсуп

г.Ишимбай р.Башкортостан
Рождение ребёнка
06.01.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Газизов Юсуп

г.Ишимбай р.Башкортостан
Рождение ребёнка
03.11.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Газизов Юсуп

г.Ишимбай, БАССР
Рождение ребёнка
30.04.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Газизов Юсуп

д.Карайган р.Башкортостан
Рождение ребёнка
12.07.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Газизов Юсуп

г.Ишимбай, Башкортостан
Смерть
26.02.2015
г.Ишимбай р.Башкортостан
Похороны
Неизвестно
г.Ишимбай р.Башкортостан
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close