Дондерфер Иосиф Филипович
Место рожденияВыгода
Дата рождения11.01.1920
Дата смерти11.05.1990
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.01.1920
По документам с. Русская Выгода
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.11.1948
Дочь: Гуменюк (Дондерфер) Елена Иосифовна
Мать ребёнка: Дондерфер (Крутикова) Мария Ефимовна
Зиновьевская, Тимошинская волость, Сольвычегодский уезд
По документам место рождения Заболотье, Черевковский район, Архангельска область
Рождение ребёнка
31.05.1951
Сын: Дондерфер Владимир Иосифович
Мать ребёнка: Дондерфер (Крутикова) Мария Ефимовна
Смерть
11.05.1990
Вуктыл, Вуктыл, Республика Коми