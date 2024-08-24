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Дондерфер Иосиф Филипович

Место рождения

Выгода

Дата рождения

11.01.1920

Дата смерти

11.05.1990

Пол

Мужской

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.01.1920

Отец: Дондерфер Филипп Антонович

Мать: Дондерфер Магдалена Степановна

По документам с. Русская Выгода
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дондерфер (Крутикова) Мария Ефимовна

Рождение ребёнка
10.11.1948

Дочь: Гуменюк (Дондерфер) Елена Иосифовна

Мать ребёнка: Дондерфер (Крутикова) Мария Ефимовна

Зиновьевская, Тимошинская волость, Сольвычегодский уезд
По документам место рождения Заболотье, Черевковский район, Архангельска область
Рождение ребёнка
31.05.1951

Сын: Дондерфер Владимир Иосифович

Мать ребёнка: Дондерфер (Крутикова) Мария Ефимовна

Смерть
11.05.1990
Вуктыл, Вуктыл, Республика Коми

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