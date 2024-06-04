Широков Никифор (Никифорко) Андреев
Место рожденияпоч. Ивашка Бадьина на речке Салоковке, погост Ильи пророка, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1634
Дата смертиПосле 1646
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1634
Отец: Сын Широкой Андрей (Андрюшка) Харитонов
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1646