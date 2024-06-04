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Широков Никифор (Никифорко) Андреев

Место рождения

поч. Ивашка Бадьина на речке Салоковке, погост Ильи пророка, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1634

Дата смерти

После 1646

Пол

Мужской

Отец

Около 1607 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1634

Отец: Сын Широкой Андрей (Андрюшка) Харитонов

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1646

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