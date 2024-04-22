Ивановская (Шиманская) Стефания — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ивановская (Шиманская) Стефания

Место рождения

Подберезы, Сморгонский район, Гродненская область

Дата рождения

03.05.1903

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.05.1903

Отец: Шиманский Иосиф

Мать: Шиманская Марьянна

Подберезы, Сморгонский район, Гродненская область
Рождение ребёнка
02.02.1932

Сын: Ивановский Игнатий

Отец ребёнка: Ивановский Виктор

Дегиси, Сморгонский район, Гродненская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бронислава Мария

Отец ребёнка: Ивановский Виктор

Дегиси, Сморгонский район, Гродненская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ивановский Константин

Отец ребёнка: Ивановский Виктор

Дегиси, Сморгонский район, Гродненская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ивановский Виктор

Солы, Сморгонский район, Гродненская область
Смерть
Неизвестно
Дегиси, Сморгонский район, Гродненская область
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Солы, Сморгонский район, Гродненская область
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