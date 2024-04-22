Ивановская (Шиманская) Стефания
Место рождения
Дата рождения03.05.1903
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.05.1903
Отец: Шиманский Иосиф
Мать: Шиманская Марьянна
Рождение ребёнка
02.02.1932
Сын: Ивановский Игнатий
Отец ребёнка: Ивановский Виктор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бронислава Мария
Отец ребёнка: Ивановский Виктор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Ивановский Виктор
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ивановский Виктор
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно