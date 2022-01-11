Половинкина Александра Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Половинкина Александра Ильинична

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.05.1938

Дата смерти

11.01.2022

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.05.1938

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.04.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Половинкин Геннадий Николаевич

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Смерть
11.01.2022

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