Половинкина Александра Ильинична
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.05.1938
Дата смерти11.01.2022
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.05.1938
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.04.1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Половинкин Геннадий Николаевич
Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Смерть
11.01.2022