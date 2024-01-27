Голованов Дмитрий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
03.01.1928
Сын: Голованов Владимир Дмитриевич
Мать ребёнка: Голованова Мария Наумовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Цуркан-Голованова Валентина
Мать ребёнка: Голованова Мария Наумовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елена
Мать ребёнка: Голованова Мария Наумовна
Смерть
Неизвестно