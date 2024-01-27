Голованов Дмитрий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Голованов Дмитрий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.01.1928

Сын: Голованов Владимир Дмитриевич

Мать ребёнка: Голованова Мария Наумовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Цуркан-Голованова Валентина

Мать ребёнка: Голованова Мария Наумовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елена

Мать ребёнка: Голованова Мария Наумовна

Смерть
Неизвестно
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