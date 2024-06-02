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Щербаченко Александр Евгеньевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.02.1965

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1965

Отец: Щербаченко Евгений Георгиевич

Мать: Щербаченко Нина Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Щербаченко Герман Александрович

Мать ребёнка: Щербаченко Людмила

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Щербаченко Игорь Александрович

Мать ребёнка: Щербаченко Людмила

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Щербаченко Людмила

Место жительства
Неизвестно
Балаково, Балаковский муниципальный район, Саратовская область

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