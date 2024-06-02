Щербаченко Александр Евгеньевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.02.1965
ПолМужской
Отец
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1965
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Щербаченко Герман Александрович
Мать ребёнка: Щербаченко Людмила
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Щербаченко Игорь Александрович
Мать ребёнка: Щербаченко Людмила
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Щербаченко Людмила
Место жительства
Неизвестно
Балаково, Балаковский муниципальный район, Саратовская область