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Демакин Александр
Демакин Александр
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1941
Дата смерти
1990
Пол
Мужской
Отец
Демакин Михаил Матвеевич
1911 г.р.
Мать
Демакина (Дементьева) Клавдия Матвеевна
1918 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АЛ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1941
Отец:
Демакин Михаил Матвеевич
Мать:
Демакина Клавдия Матвеевна
Смерть
1990
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