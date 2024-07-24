Тюленев Михаил Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1921
ПолМужской
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Тюленев Федор Николаевич
Мать: Александра Лукинична
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
03.10.1909
Дочь: Тюленева Мария Михайловна
Мать ребёнка: Крылова Евгения Дмитриевна
Ярославская обл(Ивановская), Гаврилов-Ямский район, д. Кузовково
Смерть
1921