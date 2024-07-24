Тюленев Михаил Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТюленев Михаил Федорович

Тюленев Михаил Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1921

Пол

Мужской

Добавил:

НХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Тюленев Федор Николаевич

Мать: Александра Лукинична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Крылова Евгения Дмитриевна

Рождение ребёнка
03.10.1909

Дочь: Тюленева Мария Михайловна

Мать ребёнка: Крылова Евгения Дмитриевна

Ярославская обл(Ивановская), Гаврилов-Ямский район, д. Кузовково
Смерть
1921

Мы используем куки для улучшения работы сайта.