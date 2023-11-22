Прокопец Марфа Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1870
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1888
Отец ребёнка: Прокопец Андрей Михайлович
Рождение ребёнка
1891
Дочь: Варвара Андреевна
Отец ребёнка: Прокопец Андрей Михайлович
Рождение ребёнка
1894
Дочь: Мария Андреевна
Отец ребёнка: Прокопец Андрей Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Марфа Андреевна
Отец ребёнка: Прокопец Андрей Михайлович
1892
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно