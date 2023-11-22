Прокопец Марфа Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прокопец Марфа Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1888

Сын: Прокопцев Иван Андреевич

Отец ребёнка: Прокопец Андрей Михайлович

Рождение ребёнка
1891

Дочь: Варвара Андреевна

Отец ребёнка: Прокопец Андрей Михайлович

Рождение ребёнка
1894

Дочь: Мария Андреевна

Отец ребёнка: Прокопец Андрей Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Марфа Андреевна

Отец ребёнка: Прокопец Андрей Михайлович

1892
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Прокопец Андрей Михайлович

Смерть
Неизвестно
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