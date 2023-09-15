Шаромова Матрена Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1914
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
18.08.1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шаромов Владимир Николаевич
Рождение ребёнка
17.01.1942
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шаромов Владимир Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно