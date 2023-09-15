Шаромова Матрена Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шаромова Матрена Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1914

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1910 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.08.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шаромов Владимир Николаевич

Рождение ребёнка
17.01.1942

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шаромов Владимир Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шаромов Владимир Николаевич

Смерть
Неизвестно
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