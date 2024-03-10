Лещук Анна Гариковна
женский, родилась Неизвестно, Москва, город федерального значения Москва
МатьКузнецова Татьяна Васильевна04.12.1953 г.р.
ОтецЛещук Гарик Владимирович02.12.1958 г.р.
Супруги
Соколов Денис ВалериевичНеизвестно г.р.
Дети
Соколова Елена ДенисовнаНеизвестно г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Соколова Елена Денисовна
Отец ребёнка: Соколов Денис Валериевич
Бракосочетание
Неизвестно