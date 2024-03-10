Лещук Анна Гариковна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Лещук Анна Гариковна

Автор
РК
Кузнецов Р.

женский, родилась Неизвестно, Москва, город федерального значения Москва

Мать
Кузнецова Татьяна Васильевна04.12.1953 г.р.
Отец
Лещук Гарик Владимирович02.12.1958 г.р.
Супруги
Соколов Денис ВалериевичНеизвестно г.р.
Дети
Соколова Елена ДенисовнаНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Лещук Гарик Владимирович

Мать: Кузнецова Татьяна Васильевна

Москва, город федерального значения Москва

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Соколова Елена Денисовна

Отец ребёнка: Соколов Денис Валериевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Соколов Денис Валериевич

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