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Пелепенко екатерина аверкиевна

Место рождения

Печёра, Вінницька область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Пелепенко аверкий

Мать: не указана

Печёра, Вінницька область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гуменюк антон матвеевич

Рождение ребёнка
03.01.1872

Дочь: Гуменюк ульяна антоновна

Отец ребёнка: Гуменюк антон матвеевич

Бортники, Вінницька область
Рождение ребёнка
16.11.1874

Сын: Гуменюк петр антонович

Отец ребёнка: Гуменюк антон матвеевич

Бортники, Вінницька область
Рождение ребёнка
22.07.1875

Дочь: Гуменюк мария антоновна

Отец ребёнка: Гуменюк антон матвеевич

Бортники, Вінницька область
Рождение ребёнка
02.04.1878

Дочь: Гуменюк александра антоновна

Отец ребёнка: Гуменюк антон матвеевич

Бортники, Вінницька область
Рождение ребёнка
16.11.1883

Сын: Гуменюк петр антонович

Отец ребёнка: Гуменюк антон матвеевич

Бортники, Вінницька область
Смерть
Неизвестно

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