Пелепенко екатерина аверкиевна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Пелепенко аверкий
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
03.01.1872
Дочь: Гуменюк ульяна антоновна
Отец ребёнка: Гуменюк антон матвеевич
Рождение ребёнка
16.11.1874
Отец ребёнка: Гуменюк антон матвеевич
Рождение ребёнка
22.07.1875
Дочь: Гуменюк мария антоновна
Отец ребёнка: Гуменюк антон матвеевич
Рождение ребёнка
02.04.1878
Дочь: Гуменюк александра антоновна
Отец ребёнка: Гуменюк антон матвеевич
Рождение ребёнка
16.11.1883
Отец ребёнка: Гуменюк антон матвеевич
Смерть
Неизвестно