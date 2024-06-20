Дубровина Павел Адрианова 26.06.1891 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Дубровина Павел Адрианова

Место рождения

Шиловка, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

26.06.1891 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.06.1891 ст.

Отец: Дубровин Адриан Миронов

Мать: Дубровина (Молодостана) Стефанида Семенова

Шиловка, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
17.01.1910 ст.

Жена: Дубровина (Климухина) Параскева Антонова

Шиловка, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
24.08.1911 ст.

Дочь: Дубровина Наталья Павлова

Мать ребёнка: Дубровина (Климухина) Параскева Антонова

Шиловка, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
23.05.1913 ст.

Сын: Дубровин Иван Павлов

Мать ребёнка: Дубровина (Климухина) Параскева Антонова

Шиловка, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
13.03.1917 ст.

Сын: Дубровин Виктор Павлов

Мать ребёнка: Дубровина (Климухина) Параскева Антонова

Шиловка, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
13.03.1917 ст.

Сын: Дубровин Анатолий Павлов

Мать ребёнка: Дубровина (Климухина) Параскева Антонова

Шиловка, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно

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