Дубровина Павел Адрианова
Место рождения
Дата рождения26.06.1891 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.06.1891 ст.
Бракосочетание
17.01.1910 ст.
Рождение ребёнка
24.08.1911 ст.
Дочь: Дубровина Наталья Павлова
Мать ребёнка: Дубровина (Климухина) Параскева Антонова
Рождение ребёнка
23.05.1913 ст.
Сын: Дубровин Иван Павлов
Мать ребёнка: Дубровина (Климухина) Параскева Антонова
Рождение ребёнка
13.03.1917 ст.
Мать ребёнка: Дубровина (Климухина) Параскева Антонова
Рождение ребёнка
13.03.1917 ст.
Мать ребёнка: Дубровина (Климухина) Параскева Антонова
Смерть
Неизвестно