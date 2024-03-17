Ромащенко Василий Григорьевич
Место рождения307811 станция Лебедёвка, Курская область Russia
Дата рожденияОколо 09.08.1905
Дата смерти30.11.1981
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 09.08.1905
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.11.1927
Дочь: Ромащенко (Ромащенко) Прасковья Васильевна
Мать ребёнка: Ромащенко Матрена
Рождение ребёнка
Около 27.02.1930
Дочь: Смотрова (Ромащенко) Нина Васильевна
Мать ребёнка: Ромащенко Матрена
Рождение ребёнка
07.07.1938
Дочь: Мясоедова (Ромащенко) Лидия Васильевна
Мать ребёнка: Ромащенко Матрена
Рождение ребёнка
10.10.1940
Дочь: Костикова (Ромащенко) Татьяна Васильевна
Мать ребёнка: Ромащенко Матрена
Рождение ребёнка
Около 04.01.1943
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ромащенко Матрена
Рождение ребёнка
10.08.1948
Сын: Ромащенко Виктор Васильевич
Мать ребёнка: Ромащенко Матрена
Смерть
30.11.1981