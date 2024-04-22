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Иван Александров

Место рождения

Хотебцово, Рузский, Московская область

Дата рождения

13.04.1847 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1826 г.р.

Мать

Около 1826 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.04.1847 ст.

Отец: Александр Уваров

Мать: Татьяна Егорова

Хотебцово, Рузский, Московская область
Запись №14 Сельца Хотебцова г-жи Бол(о)говской крестьянин Александр Уваров и законная жена его Татьяна Егорова; оба вероисповедания православного
Крещение
14.04.1847 ст.
Крестовоздвиженская церковь, Воздвиженский погост, Хотебцовская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Восприемниками были: приходский священник Григорий Васильев и московская мещанка Матрена Ипатова Кислова Таинство крещения совершал оный же священник (Григорий Васильев) с дьяконом Гавриилом Поспелов... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Хотебцово, Рузский, Московская область
Смерть
Неизвестно
Хотебцово, Рузский, Московская область
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