Иван Александров
Место рождения
Дата рождения13.04.1847 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
13.04.1847 ст.
Отец: Александр Уваров
Мать: Татьяна Егорова
Запись №14 Сельца Хотебцова г-жи Бол(о)говской крестьянин Александр Уваров и законная жена его Татьяна Егорова; оба вероисповедания православного
Крещение
14.04.1847 ст.
Крестовоздвиженская церковь, Воздвиженский погост, Хотебцовская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Восприемниками были: приходский священник Григорий Васильев и московская мещанка Матрена Ипатова Кислова Таинство крещения совершал оный же священник (Григорий Васильев) с дьяконом Гавриилом Поспелов... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно