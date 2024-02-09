Яшонкова (Ратникова) Надежда Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яшонкова (Ратникова) Надежда Васильевна

Место рождения

Белая церковь

Дата рождения

27.09.1904

Дата смерти

19.02.1989

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1904

Отец: Ратников Василий Тихонович

Мать: Ратникова Александра

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Яшонков Павел Константинович

Рождение ребёнка
Около ?.08.1926

Дочь: Цветкова (Яшонкова) Ева Павловна

Отец ребёнка: Яшонков Павел Константинович

Труженик, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
28.12.1927

Дочь: Мудрова (Яшонкова) Галина Павловна

Отец ребёнка: Яшонков Павел Константинович

Рождение ребёнка
Около ?.01.1930

Дочь: Мерецкайте (Яшонкова) Фаина Павловна

Отец ребёнка: Яшонков Павел Константинович

Рождение ребёнка
17.03.1932

Дочь: Ключенкова (Яшонкова) Маргарита Павловна

Отец ребёнка: Яшонков Павел Константинович

Труженик, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
25.09.1934

Сын: Яшонков Вячеслав Павлович

Отец ребёнка: Яшонков Павел Константинович

Смерть
19.02.1989
Череповец, город Череповец, Вологодская область

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