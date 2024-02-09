Яшонкова (Ратникова) Надежда Васильевна
Место рожденияБелая церковь
Дата рождения27.09.1904
Дата смерти19.02.1989
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1904
Отец: Ратников Василий Тихонович
Мать: Ратникова Александра
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около ?.08.1926
Дочь: Цветкова (Яшонкова) Ева Павловна
Отец ребёнка: Яшонков Павел Константинович
Рождение ребёнка
28.12.1927
Дочь: Мудрова (Яшонкова) Галина Павловна
Отец ребёнка: Яшонков Павел Константинович
Рождение ребёнка
Около ?.01.1930
Дочь: Мерецкайте (Яшонкова) Фаина Павловна
Отец ребёнка: Яшонков Павел Константинович
Рождение ребёнка
17.03.1932
Дочь: Ключенкова (Яшонкова) Маргарита Павловна
Отец ребёнка: Яшонков Павел Константинович
Рождение ребёнка
25.09.1934
Сын: Яшонков Вячеслав Павлович
Отец ребёнка: Яшонков Павел Константинович
Смерть
19.02.1989
Череповец, город Череповец, Вологодская область