Фомина Анна Ивановна
Место рождения
Дата рождения1900
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Отец: Фомин Иван Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Фомин Алексей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Фомин Алексей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Фомина Зоя Алексеевна
Отец ребёнка: Фомин Алексей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Фомин Алексей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Фомин Алексей
Смерть
Неизвестно