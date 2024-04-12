Фомина Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фомина Анна Ивановна

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Место рождения

Первые Салы, Вагайский муниципальный район, Тюменская область

Дата рождения

1900

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: Фомин Иван Яковлевич

Мать: Фомина Лепестинья Даниловна

Первые Салы, Вагайский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фомин Степан Алексеевич

Отец ребёнка: Фомин Алексей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фомин Василий Алексеевич

Отец ребёнка: Фомин Алексей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фомина Зоя Алексеевна

Отец ребёнка: Фомин Алексей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фомин Гаврила Алексеевич

Отец ребёнка: Фомин Алексей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фомин Алексей

Смерть
Неизвестно
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