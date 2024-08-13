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Исаев Николай Григорьев

Место рождения

Нератовка, Сухаревская волость, Мензелинский уезд

Дата рождения

06.05.1914 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.05.1914 ст.

Отец: Исаев Григорий Афанасьев

Мать: Исаева Соломанида Иванова

Нератовка, Сухаревская волость, Мензелинский уезд
Деревни Нератовки крестьянин Григорий Афанасьев Исаев и законная жена его Соломанида Иванова,оба православные
Крещение
09.05.1914 ст.
Нератовка, Сухаревская волость, Мензелинский уезд
Восприемники: Деревни Нератовки крестьянин Симеон Доремидонтов Исаев и деревни Нератовки крестьянская девица Евдокия Доремидонтова Исаева
Смерть
Неизвестно

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