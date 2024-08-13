Исаев Николай Григорьев
Место рождения
Дата рождения06.05.1914 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.05.1914 ст.
Деревни Нератовки крестьянин Григорий Афанасьев Исаев и законная жена его Соломанида Иванова,оба православные
Крещение
09.05.1914 ст.
Восприемники: Деревни Нератовки крестьянин Симеон Доремидонтов Исаев и деревни Нератовки крестьянская девица Евдокия Доремидонтова Исаева
Смерть
Неизвестно