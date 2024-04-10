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ГлавнаяЛюдиВоротынцева Пелагея Петровна

Воротынцева Пелагея Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1804

Дата смерти

После 1850

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1804

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Воротынцев Гаврила Иванович

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1827

Сын: Воротынцев Ананий Гаврилович

Отец ребёнка: Воротынцев Гаврила Иванович

Рождение ребёнка
12.05.1830

Дочь: Воротынцева Мавра Гавриловна

Отец ребёнка: Воротынцев Гаврила Иванович

Рождение ребёнка
11.06.1831

Сын: Воротынцев Илья Гаврилович

Отец ребёнка: Воротынцев Гаврила Иванович

Рождение ребёнка
14.05.1832

Дочь: Воротынцева Марфа Гавриловна

Отец ребёнка: Воротынцев Гаврила Иванович

Рождение ребёнка
22.08.1834

Дочь: Мухина (Воротынцева) Васса Гавриловна

Отец ребёнка: Воротынцев Гаврила Иванович

Рождение ребёнка
27.05.1836

Дочь: Воротынцева (Воротынцева) Гликерия Гавриловна

Отец ребёнка: Воротынцев Гаврила Иванович

Рождение ребёнка
23.01.1838

Дочь: Баева (Воротынцева) Татьяна Гавриловна

Отец ребёнка: Воротынцев Гаврила Иванович

Рождение ребёнка
27.02.1840

Сын: Воротынцев Лев Гаврилович

Отец ребёнка: Воротынцев Гаврила Иванович

Смерть
После 1850

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