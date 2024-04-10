Воротынцева Пелагея Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1804
Дата смертиПосле 1850
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1804
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1827
Сын: Воротынцев Ананий Гаврилович
Отец ребёнка: Воротынцев Гаврила Иванович
Рождение ребёнка
12.05.1830
Дочь: Воротынцева Мавра Гавриловна
Отец ребёнка: Воротынцев Гаврила Иванович
Рождение ребёнка
11.06.1831
Сын: Воротынцев Илья Гаврилович
Отец ребёнка: Воротынцев Гаврила Иванович
Рождение ребёнка
14.05.1832
Дочь: Воротынцева Марфа Гавриловна
Отец ребёнка: Воротынцев Гаврила Иванович
Рождение ребёнка
22.08.1834
Дочь: Мухина (Воротынцева) Васса Гавриловна
Отец ребёнка: Воротынцев Гаврила Иванович
Рождение ребёнка
27.05.1836
Дочь: Воротынцева (Воротынцева) Гликерия Гавриловна
Отец ребёнка: Воротынцев Гаврила Иванович
Рождение ребёнка
23.01.1838
Дочь: Баева (Воротынцева) Татьяна Гавриловна
Отец ребёнка: Воротынцев Гаврила Иванович
Рождение ребёнка
27.02.1840
Сын: Воротынцев Лев Гаврилович
Отец ребёнка: Воротынцев Гаврила Иванович
Смерть
После 1850