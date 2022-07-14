Глушков Дмитрий Владимирович
мужской, родился Неизвестно
ОтецГлушков Владимир ВасильевичНеизвестно г.р.
МатьГлушкова (Лашакова) Валентина Николаевна20.02.1948 г.р.
Супруги
Глушкова ОльгаНеизвестно г.р.
Дети
(Глушкова) Дарья Дмитриевна08.09.2000 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Глушкова Ольга
Рождение ребёнка
08.09.2000
Дочь: (Глушкова) Дарья Дмитриевна
Мать ребёнка: Глушкова Ольга