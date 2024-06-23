Нагин Виктор 10.04.1937 — найти родственников по фамилии на Familio
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Нагин Виктор

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.04.1937

Дата смерти

2012

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1936 г.р.

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1937

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Нагина (Зырянова) Ирина

Рождение ребёнка
01.08.1959

Дочь: Храмцова (Нагина) Людмила

Мать ребёнка: Нагина (Зырянова) Ирина

Рождение ребёнка
23.07.1961

Сын: Нагин Николай

Мать ребёнка: Нагина (Зырянова) Ирина

Рождение ребёнка
26.02.1968

Сын: Нагин Алексей

Мать ребёнка: Нагина (Зырянова) Ирина

Смерть
2012

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