Нагин Виктор
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.04.1937
Дата смерти2012
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1937
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Нагина (Зырянова) Ирина
Рождение ребёнка
01.08.1959
Дочь: Храмцова (Нагина) Людмила
Мать ребёнка: Нагина (Зырянова) Ирина
Рождение ребёнка
23.07.1961
Сын: Нагин Николай
Мать ребёнка: Нагина (Зырянова) Ирина
Рождение ребёнка
26.02.1968
Сын: Нагин Алексей
Мать ребёнка: Нагина (Зырянова) Ирина
Смерть
2012