Белякова (Будаева) Евдокия Ивановна
Место рожденияТанеевская волость Самарского уезда Самарской губернии
Дата рождения04.08.1877
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1877
Отец: не указан
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L994-J9D7-S?view=index&personArk=%2Fark%3A%2F61903%2F1%3A1%3A6V7V-2B4L&action=view
Бракосочетание
03.02.1917
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G994-KFL9?view=index&personArk=%2Fark%3A%2F61903%2F1%3A1%3A6V7J-5LB2&action=view
Смерть
Неизвестно