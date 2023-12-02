Белякова (Будаева) Евдокия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белякова (Будаева) Евдокия Ивановна

Место рождения

Танеевская волость Самарского уезда Самарской губернии

Дата рождения

04.08.1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1880 г.р.

Муж

1890 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1877

Отец: не указан

Мать: Будаева (Солдатка) Екатерина Ивановна

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L994-J9D7-S?view=index&personArk=%2Fark%3A%2F61903%2F1%3A1%3A6V7V-2B4L&action=view
Бракосочетание
03.02.1917

Муж: Беляков Василий Петрович

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G994-KFL9?view=index&personArk=%2Fark%3A%2F61903%2F1%3A1%3A6V7J-5LB2&action=view
Смерть
Неизвестно

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