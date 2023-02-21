Хмелевской Дмитрий Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХмелевской Дмитрий Владимирович

Хмелевской Дмитрий Владимирович

Место рождения

Московская обл. г.Чехов

Дата рождения

14.12.1980

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.12.1980

Отец: Хмелевской Владимир Михайлович

Мать: Хмелевская Ольга Петровна

Московская обл. г.Чехов
18.07.2003-13.01.2005 ОАО "Чеховский завод энергетического машиностроения" инженер-конструктор III категории04.03.2005-05.08.2005 ОАО "Центральный конструкторско-технологичесийинститут машиностроения... Показать все
Образование
16.06.2003
г. Курск
01.09.1998-16.06.2003 Учеба в Курском государственном техническом университете Диплом ИВС 067976 Присуждена квалификация инженер по специльности "Технология машиностроения"
Место жительства
15.07.2003
Бракосочетание
25.02.2009

Жена: Хмелевская Юлия Викторовна

Московская обл., г.Чехов
Рождение ребёнка
22.04.2009

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Хмелевская Юлия Викторовна

Работа или профессия
Неизвестно
инженер
Место жительства
Неизвестно
Московская обл. г.Чехов
Место жительства
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close