Хмелевской Дмитрий Владимирович
Место рожденияМосковская обл. г.Чехов
Дата рождения14.12.1980
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.12.1980
Московская обл. г.Чехов
18.07.2003-13.01.2005 ОАО "Чеховский завод энергетического машиностроения" инженер-конструктор III категории04.03.2005-05.08.2005 ОАО "Центральный конструкторско-технологичесийинститут машиностроения... Показать все
Образование
16.06.2003
г. Курск
01.09.1998-16.06.2003 Учеба в Курском государственном техническом университете Диплом ИВС 067976 Присуждена квалификация инженер по специльности "Технология машиностроения"
Место жительства
15.07.2003
Бракосочетание
25.02.2009
Московская обл., г.Чехов
Рождение ребёнка
22.04.2009
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Хмелевская Юлия Викторовна
Работа или профессия
Неизвестно
инженер
Место жительства
Неизвестно
Московская обл. г.Чехов
Место жительства
Неизвестно