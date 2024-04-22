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Фуршев Иван Андреевич

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Место рождения

Вязовая, Козельский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

25.12.1916

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1916

Отец: Фуршев Андрей Максимович

Мать: Фуршева Василиса

Вязовая, Козельский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фуршева Лидия Ивановна

Мать ребёнка: Фуршева Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фуршева Галина Ивановна

Мать ребёнка: Фуршева Анна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фуршева Анна

Смерть
Неизвестно
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