Фуршев Иван Андреевич
Место рождения
Дата рождения25.12.1916
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1916
Отец: Фуршев Андрей Максимович
Мать: Фуршева Василиса
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Фуршева Лидия Ивановна
Мать ребёнка: Фуршева Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Фуршева Галина Ивановна
Мать ребёнка: Фуршева Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Фуршева Анна
Смерть
Неизвестно