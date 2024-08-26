Рогов Ерофей Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1686
Дата смертиПосле 1746
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1686
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1713
Сын: Рогов Иван Ерофеевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1715
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1717
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1728
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1730
Мать ребёнка: не указана
Смерть
После 1746