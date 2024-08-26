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Рогов Ерофей Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1686

Дата смерти

После 1746

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1686

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Чурковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1713

Сын: Рогов Иван Ерофеевич

Мать ребёнка: не указана

Чурковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1715

Сын: Рогов Никита Ерофеевич

Мать ребёнка: не указана

Чурковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1717

Сын: Рогов Фёдор Ерофеевич

Мать ребёнка: не указана

Чурковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1728

Сын: Рогов Афанасий Ерофеевич

Мать ребёнка: не указана

Чурковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1730

Сын: Рогов Еремей Ерофеевич

Мать ребёнка: не указана

Чурковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
После 1746
Чурковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область

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