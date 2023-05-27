Тервасов Герасим Тимофеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1807
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1807
Отец: Тервасов Тимофей
Рождение ребёнка
1831
Сын: Тервасова Афанасий Герасимович
Мать ребёнка: Тервасова Агафья Тимофеевна
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Тервасова Дарья Герасимовна
Мать ребёнка: Тервасова Агафья Тимофеевна
Рождение ребёнка
1838
Сын: Тервасов Иван Герасимович
Мать ребёнка: Тервасова Агафья Тимофеевна
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Тервасова Матрона Герасимовна
Мать ребёнка: Тервасова Агафья Тимофеевна
Рождение ребёнка
1845
Сын: Тервасов Григорий Герасимович
Мать ребёнка: Тервасова Агафья Тимофеевна
Рождение ребёнка
1847
Сын: Тервасов Леонтий Герасимович
Мать ребёнка: Тервасова Агафья Тимофеевна
Упоминание
30.07.1850
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно