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Тервасов Герасим Тимофеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1807

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1807

Отец: Тервасов Тимофей

Мать: Тервасова Ксенья Федотовна

Рождение ребёнка
1831

Сын: Тервасова Афанасий Герасимович

Мать ребёнка: Тервасова Агафья Тимофеевна

Войница, Калевальский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1835

Дочь: Тервасова Дарья Герасимовна

Мать ребёнка: Тервасова Агафья Тимофеевна

Войница, Калевальский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1838

Сын: Тервасов Иван Герасимович

Мать ребёнка: Тервасова Агафья Тимофеевна

Войница, Калевальский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1843

Дочь: Тервасова Матрона Герасимовна

Мать ребёнка: Тервасова Агафья Тимофеевна

Войница, Калевальский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1845

Сын: Тервасов Григорий Герасимович

Мать ребёнка: Тервасова Агафья Тимофеевна

Войница, Калевальский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1847

Сын: Тервасов Леонтий Герасимович

Мать ребёнка: Тервасова Агафья Тимофеевна

Войница, Калевальский муниципальный район, Республика Карелия
Упоминание
30.07.1850
Войница, Калевальский муниципальный район, Республика Карелия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тервасова Агафья Тимофеевна

Смерть
Неизвестно
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