Гузеева (Зажигина) Надежда Гавриловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гузеева (Зажигина) Надежда Гавриловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

25.03.1942

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Зажигин Гавриил Степанович

Мать: Зажигина Матрена Флегонтовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гузеев Владимир Петрович

Отец ребёнка: Гузеев Петр Михайлович

Бракосочетание
21.05.1927

Муж: Гузеев Петр Михайлович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
19.02.1928

Дочь: Татаринова Дина Петровна

Отец ребёнка: Гузеев Петр Михайлович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1934

Сын: Гузеев Михаил Петрович

Отец ребёнка: Гузеев Петр Михайлович

Смерть
25.03.1942
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
дистрофия 3 ст

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