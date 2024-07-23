Гузеева (Зажигина) Надежда Гавриловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти25.03.1942
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Гузеев Петр Михайлович
Бракосочетание
21.05.1927
Рождение ребёнка
19.02.1928
Дочь: Татаринова Дина Петровна
Отец ребёнка: Гузеев Петр Михайлович
Рождение ребёнка
1934
Отец ребёнка: Гузеев Петр Михайлович
Смерть
25.03.1942
дистрофия 3 ст