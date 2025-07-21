Буров Валентин Иванович 25.03.1917 — найти родственников по фамилии на Familio

Буров Валентин Иванович

Автор
АМ
Малкова А.

мужской, родился 25.03.1917

умер 02.12.2006, Челябинск, Челябинский, Челябинская область

Отец
Буров Иван АндреевичВычислено 1885 г.р.
Мать
Капитанова Мария АндреевнаВычислено 1885 г.р.
Супруги
Бурова Мария МихайловнаНеизвестно г.р.
Иванова Нина Алексеевна26.12.1920 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.03.1917

Отец: Буров Иван Андреевич

Мать: Капитанова Мария Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Иванова Нина Алексеевна

Челябинская область, Троицкий район, село Песчаное

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бурова Мария Михайловна

Рождение ребёнка
Около 12.01.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бурова Мария Михайловна

Рождение ребёнка
02.06.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Иванова Нина Алексеевна

Рождение ребёнка
01.11.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Иванова Нина Алексеевна

Смерть
02.12.2006
Челябинск, Челябинский, Челябинская область

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