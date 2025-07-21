Буров Валентин Иванович
мужской, родился 25.03.1917
умер 02.12.2006, Челябинск, Челябинский, Челябинская область
ОтецБуров Иван АндреевичВычислено 1885 г.р.
МатьКапитанова Мария АндреевнаВычислено 1885 г.р.
Супруги
Бурова Мария МихайловнаНеизвестно г.р.
Иванова Нина Алексеевна26.12.1920 г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.03.1917
Отец: Буров Иван Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Иванова Нина Алексеевна
Челябинская область, Троицкий район, село Песчаное
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бурова Мария Михайловна
Рождение ребёнка
Около 12.01.1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Бурова Мария Михайловна
Рождение ребёнка
02.06.1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Иванова Нина Алексеевна
Рождение ребёнка
01.11.1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Иванова Нина Алексеевна
Смерть
02.12.2006
Челябинск, Челябинский, Челябинская область