Туганова (Шанаева) Гаха Тотиковна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТуганова (Шанаева) Гаха Тотиковна

Туганова (Шанаева) Гаха Тотиковна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шанаев Тотик Бесланович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Туганов Базруко

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Жантиева (Туганова) Сенат Базрыковна

Отец ребёнка: Туганов Базруко

Рождение ребёнка
1843

Сын: Туганов Дзамболат

Отец ребёнка: Туганов Базруко

Рождение ребёнка
1849

Сын: Туганов Хачасса

Отец ребёнка: Туганов Базруко

Рождение ребёнка
1854

Сын: Туганов Касполат

Отец ребёнка: Туганов Базруко

Мы используем куки для улучшения работы сайта.